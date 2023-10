Mint arról korábban a Bors is beszámolt, október nyolcadikán, vasárnap este Köllő Babett úgy vonult be a Sztárban sztár leszek! színpadára, mintha Pamela Anderson bőrébe bújt volna. Szexi ruhájával és hajkoronájával is megidézte a szexszimbólumot. Úgy látszik a stílus nagyon megtetszett Babettnak és a stylistjának is.

Mintha Pamela Anderson szexszimbólumot látnánk. Fotó: Facebook

– Ha már a tegnapi adás után sokan Pamela Andersonhoz hasonlítottak, a show után lőttünk pár képet a lakóautóban – írta Köllő Babett a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy ez Kiss Márk stylist ötlete volt, és körülbelül két perc alatt szerzett egy piros fürdőruhát is.

– Hát így lettem egy rövid időre szexszimbólum. Amúgy élveztem – tette hozzá Köllő Babett.

