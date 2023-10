Szívem telis-tele... 55 perce

Kovács Aliz a Voice második élő fordulóján is tovább jutott – VIDEÓVAL

A The Voice tehetségkutatójának második fordulóját rendezték meg szombaton, amelyen Miklósa Erika csapatában a paksi tehetség, Kovács Aliz is fellépett, és nem is akárhogy...

Töretlenül halad előre a tehetségkutatón a paksi énekesnő Fotó: Molnár Gyula

Sean Paul Get Busy című dalát adta elő, hatalmasat énekelt, amellyel ismét földindulás-szerű sikert aratott, és természetesen tovább jutott az élő adás harmadik fordulójába. Ide tegyük majd a videót: – Hatalmas megtiszteltetés, hogy ennyien szavaztatok rám. Zseniálisak vagytok! Köszönöm, hogy mellettem álltok, álltatok végig. Rettentő sokat jelent ez nekem – üzente rajongóinak a fiatal tehetség a műsort követően. – Fergeteges élmény volt a szombati nap, elejétől a végéig, fent a színpadon és hátul az öltözőkben is. Óriási buli zajlott – számolt be Aliz, aki hozzátette, az viszont igen csak fájó érzés számára, hogy négy baráttal és tehetséges lélekkel kevesebb lesz a következő héten. – Büszke vagyok, hogy ismerhetem őket és elképesztően, ragyogóan teljesített mindenki. Szóval nagy-nagy taps az egész csipetcsapatnak. Szívem telis-tele... – zárta az érezhetően még az élő műsor hatása alatt álló fiatal énekes vasárnap. Korábbi megjegyzéseiből kiderült, hogy Miklósa Erika, ahogy nevezi, Eri Anyu rengeteget segít neki. Támogatja, biztatja Alizt, aki bevallotta, erre az elmúlt hetekben óriási szüksége is volt. Szeretet, tisztelet, humor, ragyogás... Ezek a gondolatok járják át nap mint nap a lelkemet – írta közösségi oldalán az élő adás előtti utolsó napon. Jövő szombaton ismét megméretteti magát, immár a harmadik élő adásban, ahol háromféleképpen lehet szavazni a ragyogóan tehetséges előadóra: a csatorna applikációján keresztül, a szavazas.rtl.hu oldalon avagy SMS-ben.

