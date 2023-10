"Idén kettő kategóriában is jelöltek a creator awards -on. Napi egyszer tudtok rám szavazni. Előre is köszönöm a segítségetek" – írta Budavári Fülöp influencer a közösségi oldalán.

Budavári Fülöp egyre ismertebb személyiség. fotó: Facebook

A "From Social to TV" kategóriában olyan a social médiában híressé vált tartalomgyártókkal versenyez, mint például a ValMar együttes tagjai, Marics Peti és Valkusz Milán, vagy éppen Szabó András - Csuti, Kulcsár Edina szépségkirálynő volt férje.

A "Fashion" kategóriában azokat díjazzák, akinek a bejegyzései a divat köré épülnek. Budavári Fülöp influencer jelölttársai között van például Whisper Ton, azaz Strenner Antal magyar Tiktok-szár és Aryee Claudia Dedei azaz Tücsi modell-műsorvezető.

Szavazni itt lehet Budavári Fülöpre:

https://creatorawards.hu/dijak/tv/budavari-fulop/

https://creatorawards.hu/dijak/fashion/budavari-fulop/