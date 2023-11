– Csodálatosan érzem magam, bár még messze nem sikerült minden fáradalmat kipihennem, hiszen azóta folyamatos az érdeklődés interjúkra járok, barátoknak, ismerősöknek mesélek – számolt be Kovács Aliz a finálé óta eltelt napokról. Mint mondta, igyekszik minél több időt a családjával tölteni, bepótolni, hogy az elmúlt hónapban alig látta őket. Hozzátette: azért sokkal könnyebb most, hogy nem kell reggeltől estig koncentrálni a felkészülésre.

Aliz örül Erika győzelmének

A végeredményről úgy fogalmazott, nagyon örült annak, hogy Szakács Erika nyerte, mivel szerinte nagyon megérdemelte. – Hihetetlen tehetség! Elképesztő, hogy 18 évesen ilyen hangja van, ráadásul nagyon sok munkát fektetett a versenybe – véli Aliz, aki érezhetően cseppet sem élte meg tragédiaként a második helyet.

– Számomra mindegy volt, hogy melyikünk nyeri, hiszen mindkettőnknek az volt a legfontosabb, hogy „Eri anyut” körbeölelve ott álljunk együtt a fináléban és ez sikerült – fogalmazott a fiatal tehetség. Egyébként mindketten ugyanezt nyilatkozták, azaz hogy egymásnak drukkoltak, Aliz szerint mindez azért történt, mert olyan szoros kapcsolat alakult ki közöttük, amelyben természetes volt, boldogan támogatják egymást. Egyikünk sem azért indult, hogy megnyerje a versenyt, mi csak szeretünk énekelni, ezzel másoknak örömet szerezni – sommázta hozzáállásukat a tehetségkutatóhoz.

A fiatal tehetség mindenképpen nyert

A versennyel pedig mindenképpen nyert, tapasztalatot mindenképpen. – Abban mindenképpen segített, hogy tudatosabb legyek, hogy ne csak a színpadon érezzem magam énekesnek, de a hétköznapokban is – fogalmazott Aliz. Mint mondta, ez alatt nem annyira az attitűd értendő, inkább a technikai része, például hogy akkor is foglalkozzanak a hangszálaikkal, amikor éppen nem kell fellépniük, hiszen ez a munkaeszközük. Emellett testileg-lelkileg is fel kell készülni egy-egy műsorra, amely szintén beléjük vésődött az elmúlt hetek alatt.

A döntő előtti utolsó hétről is beszélt, amiről előtte azt hitték, akkorra már egy kicsit lazíthatnak majd. – Nem is tévedhettünk volna nagyobbat! Ez volt a leghúzósabb hetünk, reggeltől estig volt valami elfoglaltság, kisfilm forgatástól kezdve, interjú interjú hátán, próbák, workshop. Ettől függetlenül belül nagyon nyugodt voltam, azt éreztem, a lelkemben minden rendben van, cseppet sem fárasztott az egész. Kellemes várakozás volt bennünk, valami olyan, mint amikor régen vártuk a vakációt – mesélte az izgalmas időszakról.

Azért a mélypont sem kerülte el

Aliznak az utolsó előtti hét volt talán a legnehezebb, amikor olyan dalt kapott, amely egyrészt technikailag is kihívás volt számára, ráadásul olyan dalszöveggel, amivel – ahogy fogalmazott – nemigen tudott azonosulni. Az adás előtti próbák így nemigen sikerültek, és amikor az énektanár finoman jelezte, hogy ez így nem lesz jó, Aliz el is sírta magát, amit a fellépés előtti kisfilmben is láthattunk. Végül az élő adásra minden a helyére került és ez lett az a dal, amivel a legnagyobb sikert aratta, a közönség és a zsűri is hatalmas tapssal ünnepelte.

A műsornak nem csak a sikert, tapasztalatokat, de igaz barátságokat is köszönhet. Mint mondta annyira összekovácsolódott a csapattagokkal a verseny alatt, hogy annak ellenére, hogy véget ért a műsor, a mai napig mindenkivel beszélgetnek és bízik benne, hogy ezek a barátságok meg is maradnak, sőt a tervek szerint együttműködések is várhatóak a jövőben.

Miklósa Erika személyisége lenyűgözte

Mentorával, a világhírű, Kossuth-díjas operaénekesnővel, Miklósa Erikával is különleges kapcsolata alakult ki mindkét finalista lánynak. – Erika elképesztő személyiség, az első perctől lenyűgöztek a megnyilvánulásai, érzelmi kinyilatkoztatásai és az, ahogy a kezdetektől hozzánk viszonyult – fogalmazott Aliz, aki már ebből is sokat tanult.

Mint megtudtuk, a négy coach közül ő volt az egyetlen, aki napi szinten kíváncsi volt a versenyzőire. Emellett reggel-este egy kis hangüzenettel üdvözölte a fiatal énekeseket, szinte minden nap személyesen is találkozott velük, ha egyszer-egyszer nem, akkor telefonon beszéltek. Aliz szerint sikeres együttműködésük titka az volt, hogy egy kicsit a barátjuk, egy picit az anyukájuk, közben pedig a mesterük is tudott lenni, ezalatt pedig rengeteg tudnivalóra tanította meg őket.

Januártól az új albumukon dolgoznak

Kovács Aliz a közelebbi terveiről azt mondta, a decembert Pakson és környékén tölti. A zenekarokkal lejátszák a lekötött fellépéseket. Találkozhatunk majd vele egyebek mellett a paksi, a faddi, tolnai és a bölcskei adventi műsorban, de januártól szeretne kizárólag a Crescendo Selecta nevű együttesével szeretne foglalkozni, akikkel nekikezdenek az albumunk tökéletesítésének. A zenéjében pop, rock, soul, R’n’B és némi jazz elemet felvonultató formációval saját dalokat írnak, amelyet hamarosan szeretnének megosztani a közönséggel is – számolt be a terveiről. Alizhoz egyébként az említett műfajokon kívül a retro zenék is közel állnak, de előfordul, hogy zongoradarabokat vagy akár diszkózenét hallgat.