Sziasztok! Nem is tudom, hol kezdjem. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki hétről hétre velem tartott! Egy hatalmas utazás volt ez az egész, ami most sajnos véget ért. Viszont nagyon boldog vagyok, hogy a részese lehettem! Nem kezdek el regényt írni, mert így könnyebb elolvasni. Hálás vagyok mindenkinek, aki idáig kísért végig. Hatalmasak vagytok! Puszi mindenkinek!