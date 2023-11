Köllő Babett Tiborral és huszonhat órán át rajzolt portréjával

Forrás: Borsonline

A Borsonline beszámolt arról, hogy a győri Erdélyi Tibor megindító szándékkal érkezett a TV2 Sztárban sztár leszek! hetedik adására. Csupán azért utazott fel a fővárosba, hogy rengeteg rajzolás és szervezkedés után egy gyönyörű portréval ajándékozza meg Köllő Babettet, aki meghatódva fogadta a nem mindennapi ajándékot az adás kezdete előtt.

"Babett portréja azért is különleges számomra, mert egy ültő helyemben, alvás nélkül készítettem el. A rajzolás közben végig éreztem Babett pozitív kisugárzását, melyet aztán személyesen is megtapasztalhattam, mikor átadtam neki az elkészült darabot" – mesélte Tibor, aki Babett mellett a Sztárban sztár leszek! műsor másik mesterét, Tóth Gabi énekesnőt is megajándékozta. Tóth Gabi portréján hatvan órát, Köllő Babettén huszonhat órát dolgozott.

Babett így vélekedett Tibor munkájáról:

"Az, hogy lerajzolják az embert, mindig jól esik. A 26 munkaórától teljesen leesett az állam. Számomra elképzelhetetlen, hogy ennyi energiát fektetnek abba, hogy nekem örömet okozzanak"

Tibor korábban már Sebestyén Balázst, Vadon Janit és Rákóczi Ferit is papírra vetette.