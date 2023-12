Miként legutóbb, az ünnepek előtti beszélgetésünkkor is elmondta, Kovács Aliz dupla fellépéssel zárja a 2023-as évet. Két koncerten is fellép a Csengey Dénes Kulturális Központban ma, azaz péntek este 19 órától két zenekarával, amelyet énekesként ő köt össze. Az egyik csapat, a Cresendo Selecta az az együttes, amelyre Kovács Aliz a jövő évtől kiemelten fókuszál, a másik bandával, a Walking Mama-val így ha nem is utoljára most láthatjuk, de egy időre bizonyosan nem.

Az ingyenesen látogatható estet a Crescendo Selecta kezdi 19 órától, majd folytatásként a Walking Mama zenél, az újonnan kiegészült fúvós szekcióval. Kovács Aliz a programot ajánlva úgy fogalmaz: lesznek újdonságok, meglepetés vendégek és fülig érő mosolyok. – Dress code: kényelmes, érkezés: 22 óráig bezárólagosan, ugyanis akkor lesz vége és jutifalat, ha hozod magaddal a táncos hangulatodat is – írja közösségi oldalán a paksi énekesnő.

Aliz bizonyára mindig szívesen emlékszik majd vissza az idei évre, többhónapos megfeszített munkával a második helyen zárta a The Voice tehetségkutató versenyt.

– Engedjük el az idei év rossz érzéseit, adjuk minél több teret a szeretetnek! Örüljünk mások boldogságának, közben élvezzük a saját létezésünket! Járjunk nyitott szemmel, tárjuk ki szívünket és ajándékozzunk egymásnak feledhetetlen mosolyokat, élményeket – ajánlja rajongóinak a fiatal énekesnő az év utolsó napjaira és az elkövetkező esztendőre.