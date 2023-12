Köllő Babett Szekszárdon született, gyerekkorát Bonyhádon töltötte, Pécsre járt művészeti gimnáziumba, tánctagozatra. Kamaszként titkolta, hogy anorexiás, koplalt, harminckilenc kilóra fogyott. Az étkezéseivel kapcsolatban hazudott a szüleinek és az iskolaorvost is átverte gimnazistaként.

Tizenötéves volt, amikor az evészavar jelentkezett nála. Középiskolai tanulmányai alatt ugyanis balett táncosnak készült, amihez minden adottsága meg is volt, ám a tükörbe nézve egészen mást látott, mint a valóság. Úgy érezte, túlsúlyos. Ekkor kezdett koplalni, rövid időn belül fogyott harminckilenc kilóra a százhatvanhat centiméteréhez.

Háziorvos is mérte a súlyát

A TV2-nek adott interjújában vallotta be, hogy szülei látták, hogy nagyon keveset evett, ő pedig hazudott nekik.

– Kitalálták, hogy akkor mérnek folyamatosan az iskolában is, a doktornő is, a háziorvosunk is, és akkor ilyen trükköket csináltam, hogy mielőtt bementem a rendelőbe, megittam mondjuk pár deci vizet, hogy annyival is több legyek – mondta az interjúban.

Ez már szerencsére a múlt, Köllő Babett már felnőtt nő, édesanya, aki kigyógyult az anorexiából.