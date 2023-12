A Hír tévé is beszámolt arról, hogy Szász Júlia kórházi fotókat osztott meg az Instagram-oldalán. A színésznőnek a baleset után heteket kellett kórházban tölteni, majd november utolsó hetében hazaengedték. Ám mivel állapota drasztikus romlásnak indult, így vissza kellett mennie.

Családjának és rajongóinak is megköszönte a támogatást

Most kórházi fotókat osztott meg Instagram oldalán, melyhez kísérőszövegként többek közt ezt írta: „egyszerre szeretném szívből megköszönni a születésnapi köszöntéseket, illetve a rengeteg – de tényleg rengeteg – jókívánságot, amelyben az elmúlt hetekben részesültem. Nagyon megható volt ez a sok szeretet, amit kaptam és kapok, a legnehezebb időszakon is segített átlendíteni. Erőt és hitet adott, amikor gyengének és kétségbeesettnek éreztem magam” – hangsúlyozta, majd arra is kitért, hogy (tényleg): jobban vagyok már, lassan, de biztosan gyógyulgatok”.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Színháztól rengeteg támogatást kap Szász Júlia, és a balesetben szintén megsérült Horváth Lajos Ottó, kollégáiktól is, a Szekszárdon született Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művészektől, Tóth Augusztától és Rubold Ödöntől is.