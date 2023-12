Decemberben, ahogy korábban is ígérte, többfelé megörvendeztette hangjával rajongóit Tolnában Kovács Aliz, a The Voice versenyén előkelő helyen végzett fiatal paksi énekesnő. Az utolsó adventi hétvégén két helyen is járt, szombaton délután Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központ előterében a Walking Mama formációval, vasárnap délután pedig Faddon, a katolikus templomban lépett fel, ahová teljesen új felállásban érkezett idén.

Nyerges Lizával a Crescendo Selecta ritmusgitárosával, Zsolnai Beával a Walking Mama zongoristájával és Berek Mihállyal állítottak össze egy szerinte nem megszokott adventi műsort, telis-tele olyan dalokkal amelyek nem kifejezetten a karácsonyról szóltak. – Más irányból közelítettem meg és inkább olyan dalokhoz nyúltam amik a karácsony érzéseihez, fontosságaihoz, gondolataihoz köthetőek – fogalmazott.

Mindkét helyen sikeres koncertet adtak

Bár úgy érezte, hogy Faddon sokkal összeszedettebbek tudtak lenni, köszönhetően annak, hogy zárt térben játszottak. – A hideg megnehezíti az élő zenélést, igen csak "bele tud szólni" a kezek munkájába, főleg, ha egy órán keresztül tart a műsor – jegyezte meg. Alizt arról is kérdeztük, hogy folytatódnak-e a fellépések még vagy már csak az ünnep, a bejgli- és halászléevés, pihenés várja.

– Tegnap volt az utolsó fellépésem karácsony előtt. A héten még lesznek próbák, aztán jön az ünnep, amikor pár napot végre kicsit újra együtt tölthetek a családdal, majd 29-én, Pakson zárjuk az évet a Walking Mamával és a Crescendo Selecta zenekarommal, valamint pár számomra igen kedves vendéggel – számolt be a legközelebbi napokról. További terveiről egyelőre még csak érintőleg beszélt.

Az már biztos, hogy zenekarai közül januártól már csak a Crescendo Selectával, a zenéjében pop, rock, soul, R’n’B és némi jazz elemet felvonultató formációval folytatja, amellyel a lemezükön dolgoznak és bíznak benne, hogy megjelenéséről minél előbb bővebb információval tudnak majd szolgálni a közönségnek.

A verseny óta a fellépéseket illetőleg egyenlőre még csak a megszokott helyekről keresték, mindössze egy-kettő helyszín volt újdonság, mint például Szentes vagy Csepel. Az, hogy szerepelt a tehetségkutatóban, szerinte majd csak februártól lesz érzékelhető a megkereséseknél. Mint mondta, egyelőre tehát arra vár, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg új évben számára és majd csak az után kezd el tervezni bármit is.