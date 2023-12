Kovács Gergő koronavírus fertőzést kapott, de már énekelni szeretne (beküldött kép)

Kovács Gergő énekesért rajongói, kedvelői, ismerősei aggódnak, miután múlt héten bejelentette, hogy koronavírus fertőzést kapott. Lapunknak elmondta, hogy a hangja azóta nem jött rendbe, és köhög is. A betegség Mórágyon, karácsonyi előadása közben, december kilencedikén tört rá, ott kezdte el érezni, hogy rossz a közérzete, és gyenge.

Elváltozott a hangja és köhög is

– Kimerültségnek gondoltam, mert az idei adventi időszakban nagyon sok előadásom volt és lett is volna még. A mórágyi előadás után napról napra egyre jobban kezdtem gyengülni, melyek alapján már úgy éreztem, hogy orvosi segítségre lesz szükségem – elevenítette fel a kezdeti időszakot.

Az orvoshoz december tizenkettedikén kedden ment. Az orvosa a tünetek és a koronavírus teszt alapján állapította meg, hogy Kovács Gergőnek koronavírus fertőzése van.

– A lehető legrosszabbkor jött a betegség, miután sajnos az idei évre meghirdetett és visszalévő összes adventi és karácsonyi előadásomat le kellett mondanom. Vigasztalásul megtudtam, hogy a vírus szerencsére már nem olyan erős, mint néhány évvel ezelőtt. Valószínűleg ennek is tudható be, hogy most már jobban vagyok. Azonban az utóhatások, mint például a köhögés és a hangi elváltozások tünetei sajnos még sokáig eltarthatnak, de idővel helyre fogok jönni – tette hozzá.

A koronavírus teszteredménye negatív

Elmondta, hogy a koronavírus teszt eredménye azóta már negatív, ám nagyon sajnálja az összes lemondott előadást és a közönséggel való találkozást, amely még idén, az adventi időszakban várt volna rá.

Jövőre igyekszem felvenni a kapcsolatot az elmaradt helyszínek művelődésszervezőivel, hogy pótolhassam az elmaradt előadásokat. Mindenkinek boldog, békés és áldott karácsonyt kívánok és leginkább jó egészséget!

– üzent rajongóinak Kovács Gergő.