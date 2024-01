A szekszárdi gazdag Kalmár Paulina közvetlenül karácsony előtt búcsúzkodott rajongóitól a Város Királynői - The Real Housewives of Budapest hivatalos Facebook oldalán.

A nézők visszavárják őket, volt aki azt írta, kár, hogy vége a műsornak, egy másik tévénéző arról számolt be, hogy minden este nézte a műsort, ami nagyon fog számára hiányozni. Arról is írtak a nézők, hogy remélik, jövőre, 2024-ben lesz folytatás.

Íme Kalmár Paulina búcsúsorai:

"Köszönöm a kedves szavakat, hozzászólásokat és azt, hogy mindennap kitartóan néztétek a műsorokat. Voltak vicces, unalmas, megható, drámai, bicskanyitogató pillanatok de remélem, hogy összességében szórakoztató volt! (A kommentek is eléggé változatosak voltak, volt pozitív, negatív, megható és persze bicskanyitogató is). Imádlak titeket és az összes véleményeiteket! " – írta a nézőknek a fiatalabb Paulina, kellemes ünnepeket, boldog új évet is kívánt nekik, valamint azt, hogy 2024-ben újra együtt lehessenek a social medián jóban-rosszban.