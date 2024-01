Kiskutyája lett Budavári Fülöpnek

Forrás: Facebook

Budavári Fülöp influencer az Amerikai Egyesült Államokban, Las Vegasban hivatalosan is kutyaapuka lett. Gyermekkora óta vágyott kutyára, az álma most vált valóra. Kölyök ausztrál juhászkutyát ölelget. Budavári Fülöp fotókat is közzétett a kiskutyájáról a közösségi oldalain, a képeknél található szövegben jelöli, hogy egy kölyök ausztrál juhászkutyája lett.

„Hivatalosan is kutyapapa. Üdv itthon, Vegasban. Őszintén szólva nem is lehetnék boldogabb. Gyerekkorom óta szerettem volna kutyát, de a szüleimmel nem volt helyünk, ahol lehetett volna. Most az álom valóra vált" – írta angolul Budavári Fülöp.