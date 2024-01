Egykori szekszárdi mestere nyilvánosan is gratulált Juhász Bencének, a Színművészeti Egyetem hallgatójának, hogy a Pinokkió című előadásban szerepel. Béresné Kollár Éva énektanár-kórusvezető, a Tücsök Zenés Színpad alapítója tanítványaival együtt megtekintette az előadást.

A Facebookon így üzent volt tanítványának, Juhász Bencének:

„Tücskökkel és kísérőikkel néztük meg ma az új Presser-Dusán musicalt, amelyben Juhász Bence is szerepet kapott! Fantasztikus érzés egy volt tanítványt látni ebben a közegben! Látni azt, ahogy beteljesülnek álmai! Nagyon büszke vagyok Rád Bence, nem is tudod, milyen csodálatos érzés ez nekem és mindannyiunknak! Gratulálok a sok szép feladathoz, a kitartásodhoz, szorgalmadhoz és a mai teljesítményedhez is! Várom a hétfői találkozást, hogy alaposan átbeszéljünk mindent!! Szeretettel ölelünk!" – írta volt tanítványáról Béresné Kollár Éva. A Pinokkió musicalt január hatodikán tekintették meg a Vígszínházban.