Celebfigyelő 2 órája

Rákay Philip: négy év alatt több ezren dolgoztak a Petőfi - filmen

Rákay Philip, szekszárdi származású médiaszemélyiség közzétette a Most vagy soha! című Petőfi-film kulisszatitkait bemutató rövid alkotást. Adatokat is közölt a forgatásról, többek között azt is ismertette, hogy négy év alatt több ezer kiváló ember dolgozott Petőfi és a márciusi ifjak történetén.

Brunner Mónika Brunner Mónika

Rákay Philip elárulta a Petőfi -film kulisszatitkait. Fotó: Pesti Tamás

Rákay Philip a Most vagy soha! című történelmi kalandfilm egyik kreatív producere. A film történetének középpontjában Petőfi Sándor és a márciusi ifjak állnak, a film egyetlen napot sűrít eseménysorba. Rákay Philip elárulta a kulisszatitkokat. Négy év alatt több ezer kiváló ember dolgozott Petőfi és a márciusi ifjak történetén. „Így készült a Most vagy soha! - minden idők egyik legnagyobb szabású magyar filmje. Látni kell! Néhány adat a forgatásról: 6000 darab jelmez, 1,5 hektárnyi felépített díszletváros + sok eredeti helyszín, Megépített Pilvax kávéház és Landerer nyomda, 300 fős stáb + 100 színész + 10.000 statiszta nap, 100 nap forgatás, Kb. 200.000 adag étel. Négy év alatt több ezer kiváló ember dolgozott Petőfi és a márciusi ifjak történetén. 2024. március 14-től csak a mozikban!" – írta Rákay Philip a Facebookon.

Ezek is érdekelhetik