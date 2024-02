Íme Barabás Évi almás sütije

Forrás: Facebook

Barabás Évi sütemény receptet tett közzé közösségi oldalán, amelyről így írt:

Süti ötlet hétvégére. Csoki, alma, joghurt és a joghurtos pohár kell hozzá, isteni finom kevert. Vaníliakrémmel tortásítottam, de ez nem szükséges

– számolt be a sütijéről Évi, és a sütireceptjét is közzétette. A hozzávalók: 2 joghurtos pohár natúr joghurt, 2 joghurtos pohár cukor (Évi nádcukrot használ), 4 joghurtos pohár liszt, 1 joghurtos pohár étolaj, 2 zacskó sütőpor, 2 zacskó vaníliás cukor, 2 tojás, 2-3 darab szeletelt vagy csíkokra vágott alma pici citromlében fahéjban átforgatva, pici őrölt szegfűszeg is mehet. Évi még egy tábla étcsokit is beletör a masszába, majd 180 Celsius fokon 40-50 percig süti kivajazott sütőpapírban.