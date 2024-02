Barabás Évinek mesélt Novák Katalinról Gundel Takács Gábor Forrás: Facebook / Barabás Évi

Gundel Takács Gábor volt Barabás Évi vendége a Portréban, számolt be erről az RTL Klub a honlapján. Gundel Takács Gábor arról is beszélt, hogy mennyire viselték meg a Novák Katalin volt köztársasági elnökkel kapcsolatos kegyelmi botrány eseményei, és milyen tanulságot vont le belőlük. Kitért arra is, hogy a közismert tagok közül elsőként hagyta el Novák Katalin nem hivatalos tanácsadó testületét.

Az a levél, amit írtam a köztársasági elnöknek, illetőleg ez a szöveg, amit a Facebookra kitettem, azt csak a feleségemnek mutattam meg. És csak akkor, amikor azt mondta, hogy ez így most oké, rendben van, tett egy-két javaslatot. Nekem a legfontosabb támaszom

– idézte az RTL Klub Gundel Takács Gábort.