Lovasi András felesége, Földes Eszter ünnepelt színésznő

Fotó: Bús Csaba

Földes Eszter férje, Lovasi András turnéra indul a Kispál és a Borzzal, előbb áprilisban Nyugat-Európába ötállomásos turnéra, majd májusban és júniusban Magyarországon koncerteznek.

Lovasi András Kossuth-díjas zenész a Kispál és a Borz és a Kiscsillag zenekar tagja

Fotó: Mirkó István

Kedvenc dalok az új lemezről

A Kispál és a Borz közleményében Lovasi András, a frontember ismertette, hogy több dolog motiválta őket arra, hogy turnéra induljanak.

Egyrészt mégiscsak szeretnénk bemutatni színpadon is a kedvenc dalainkat az új lemezről. Másrészt mindannyian szívesen emlékezünk a végeláthatatlan országos klubturnékra, ezért kifejezetten kisebb helyszíneket kerestünk. Ráadásul így kipróbálhatunk olyan dalokat is, amik egy sokezres fesztiválkoncerten vagy arénában nem feltétlenül működnek.

Dublin, London, Pécs, Debrecen

A turné áprilisi szakaszában Bécsben, Zürichben, Münchenben, Dublinban és Londonban játszik a Kispál és a Borz, majd májusban és júniusban érintik Balassagyarmatot, Sopront, Győrt, Pécset, Szegedet, Debrecent, Szarvast, a Boldogkisfalud Fesztet és természetesen Budapestet is: a pünkösdi hosszú hétvégén, május 18-án, 19-én és 20-án a Kobuciban lesz Kispál-koncert.

A turnéra már kaphatók jegyek. Júliustól visszavonul a zenekar a próbaterembe, hogy felkészüljön az év végi nagyszabású Kispál és a Borz-koncertre, amit december harmincadikán tartanak az MVM Dome-ban.

Forrás: beküldött kép

Két dobos is lesz a zenekarban

A közleményben szerepel, hogy Lovasi András (ének, basszusgitár) mellett természetesen Kispál András (gitár) és Dióssy D. Ákos (billentyű) is ott lesz a turnén. Különleges színpadképet alk​​ot, hogy két dobos is lesz a zenekarban: Bajkai Ferenc már ismerős lehet az elmúlt két év nagyobb Kispál-koncertjeiről és a Kiscsillagból, a másik dobszett mögött pedig G. Szabó Hunor ül, aki több dalban gitározik, basszusgitározik és vokálozik is majd, míg fúvós hangszereken közreműködik Babcsán Bence.

Forrás: beküldött kép

A csúcson hagyták abba