Rákay Philip producerként és forgatókönyvíróként is jegyzi a Most vagy soha! című Petőfi-filmet, amely 1848 március 14 és 15 közötti egy nap történetét meséli el, és március tizennegyedikén mutatják be.

Megtérül a film költségvetése

Rákay megválaszolta a legérdekesebb kérdéseket a Petőfi-filmmel kapcsolatban. Közzétette: várható, hogy legalább tíz százaléka megtérül a film költségvetésének, sőt. A hatmilliárdos költségvetés majdnem feléből egy – a nemzetközi filmgyártásban is különleges méretűnek és minőségűnek számító – tizenkilencedik századi díszletvárost építettek, ami a forgatás után a magyar állam tulajdonába került.

„A következő évtizedekben rengeteg külföldi és magyar produkció forgathat majd benne, jelentős bérleti díj fejében. Ez a bevétel önmagában visszatermelheti a filmünk költségvetését az államnak. Nem is beszélve a mozis forgalmazásról!" – tette hozzá Facebook oldalán.

Korabeli dokumentumok

Elmondta, hogy a film alapjául Petőfi Sándor, a márciusi ifjak és a kortársak visszaemlékezései, naplói, a korabeli dokumentumok adták az alapot.

Mindezt kiegészítették a saját írói fantáziájukkal.

„Azt feltételeztük, hogy az osztrákok – két nappal a bécsi forradalom kitörése után – nem nézték karba tett kézzel, hogy néhány fiatal értelmiségi ribilliót csináljon Buda-Pesten". S tekintettel arra, hogy az osztrákok ekkor már elkezdték megszervezni a titkosrendőrséget, kitaláltunk egy teljesen fiktív szereplőt, aki egész nap azon mesterkedik, hogy Petőfiéket megállítsa – ismertette Rákay Philip.