Zsikó Zsuzsanna énekesnő névnapi ajándékokat kapott

Fotó: Makovics Kornél

Zsikó Zsuzsanna hálásan köszönte meg a névnapi jókívánságokat a közösségi oldalán, és egy, számára kedves történetet mesélt el:

Gyönyörű orchideákkal, apró meglepetésekkel köszöntöttek ezen a napon a családom tagjai, a barátaim és a tanítványaim. Lili (az egyik tanítványom) meglepett egy általa (maszat szakkörön) készített gyönyörű, hóvirágot ábrázoló festménnyel és 3 db sárgabarackos zabrudival!

– írta Zsikó Zsuzsanna, majd elmesélte a zabrudi történetét.

"Hogy mi is a zabrudi története? - Általában a fiókom mindig rejt valamilyen finomságot, amivel meg is szoktam kínálni a gyerekeket… Január 8-a óta viszont nem nasizom velük, köszönhető ez Jobbágy Bence barátomnak, kollégámnak, akivel április 1-ig tartó challenge-ban vagyunk! Lili még erre is figyelt, hogy a kihívást teljesíteni tudjam és édesség nélkül se maradjak!" – tette hozzá.