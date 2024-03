A Tolna vármegyei Tündészépek jelentkezőit egy öt fős, profi stáb várja minden fotózásra, ahol amellett, hogy jó tanácsokat kapnak a lányok, sminkesünk, fodrászunk, fotós kollégánk, újságírónk és online szerkesztőnk mind azon dolgoznak, hogy a tündérek a legjobb formájukat hozhassák a kamera előtt. De mi kell ahhoz, hogy valaki valóban kiemelkedjen a tömegből és lenyűgözze a zsűrit? Stábunk tagjai nemcsak bemutatkoznak, de kiváló tippeket is megosztanak alábbi cikkünkben a jelentkező hölgyekkel.

Az idei évben Mosonyi Eszter, sminkes erősíti csapatunkat, aki több mint tíz éve dolgozik a szakmában, emellett saját szépségszalont is üzemeltet. Hosszú évek óta kérik fel szépségversenyek és különböző alkalmi sminkek elkészítésére, de emellett folyamatosan képezi magát. Elvégezte a profi sminkes és szépségtanácsadói tanfolyamokat, most pedig kozmetikus képzésre jár. Tanácsadásra, workshopok megtartására is rendszeresen felkérik, legutóbb nőnap alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központban találkozhattak vele a hölgyek. A szépségipar mellett a Tolna Vármegyei Önkormányzat Területfejlesztési Osztályán dolgozik, mint projektmenedzser.

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Tolna vármegye szépségei Baranya, valamint Somogy hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

– Az első és legfontosabb tanácsom az lenne, hogy ügyeljünk a tudatos bőrápolásra, hiszen ezzel sokkal harmonikusabbá tehetjük a sminkünket is – mondta Eszter. A hidratálás alapvető ahhoz, hogy a tökéletes hatást érjük el.

Kiváló fodrászunk, Ördögh Tamara, több mint húsz éve szelídíti meg vendégei zabolátlan fürtjeit, így ő is segítségére van tündéreinknek. A frizura a megjelenés egyik legfontosabb eleme a fotózáson, így fontos, hogy a hajunk egészséges és ápolt legyen.

Mosonyi Eszter és Ördögh Tamara tökéletessé varázsolják a lányok megjelenését minden egyes fotózásra

– A lányoknak azt tanácsolnám, hogy rendszeresen járjanak ápoló kezelésekre, és érdemes évente kétszer egy vágatást is beiktatni – emelte ki Tamara. A fotózás előtt természetesen gondoskodni fogunk róla, hogy a lányok frizurája tökéletesen illeszkedjen az arcformájukhoz és az egyéniségükhöz is. Egy jól megválasztott hajszín vagy színezés is igazán kiemelheti az arcukat, ezért érdemes ezt is megfontolni mielőtt kamera elé állnának.

Mártonfai Dénes fotóriporterünk már a kezdetek óta fotózza a Tündérszépek verseny jelentkezőit. Elmondása szerint az idei év teljesen más, mint az eddigiek, hiszen egy profi stúdióban, profi felszereléssel fotózhatja a lányokat, ami nagyban megkönnyíti munkáját. Kiváló tippeket adott a hölgyeknek az idei évben is:

– Az egyik legfontosabb tippem a versenyre való felkészülés során az, hogy gyakorolják a pózolást és az arckifejezéseket a tükör előtt már otthon is – magyarázta Dénes. – Az önbizalom és a magabiztos megjelenés egyaránt fontos a jó képekhez. Tartsák szem előtt a begyakorolt arckifejezéseket és testtartásokat, ugyanakkor készüljenek fel arra is, hogy a helyszínen a stáb tanácsait és kéréseit fogadják meg, teljesítsék, hiszen én állok a kamera másik oldalán, és a legjobbat szeretném kihozni belőlük.

Mártonfai Dénes fotóriporterünk mindent megtesz, hogy a lányok legszebb arcát örökítse meg

Farkas Eszter, újságíró idén második alkalommal erősíti a Tündérszépek stábját, aki az interjúk mellett, kicsit inspirálni és motiválni próbálja a lányokat, valamint a werk fotók és videók egy részét is ő készíti.

– Amikor egy szépségversenyre készül valaki, fontos, hogy emlékezzen arra, hogy nem csak a külső számít – hangsúlyozta Eszter. – A szépségversenyek gyakran lehetőséget kínálnak arra is, hogy a résztvevők megmutassák az egyéniségüket és a belső szépségüket is. Ezért a lányoknak érdemes felkészülni arra, hogy interjúkat készítünk velük a verseny során, és így akár országos ismeretségre is szert tehetnek. Az én tanácsom az lenne, hogy kicsit gyakorolják otthon a magabiztos és határozott kommunikációt, így felkészülnek arra is, ha majd a zsűrit és a közönséget kell lenyűgözniük.

Dömötör Maja kolleganőnk most lett tagja a Tündérszépek csapatának. Eszterrel együtt készíti a werk fotókat és videókat, valamint az interjúk egy részét.

Farkas Eszter és Dömötör Maja kolleganőink folyamatosan monitorozzák a fotózásokat, mentorálják a Tündéreket, hogy a legjobbat hozhassák ki magukból

– A versenyre való felkészülés egy sokoldalú folyamat, amelyet mind az előkészületek, mind a belső és külső megjelenés tökéletesítése során figyelembe kell venni – válaszolta kérdésünkre Maja. – A lányokat három különböző öltözetben, alkalmi és sportos ruházatban, valamint bikiniben fotózzuk. A tippem az lenne, hogy hozzanak több ruhát magukkal, amelyekből mi szívesen segítünk kiválasztani a legjobbat.