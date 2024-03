Mivel jár a műszempilla viselése?

Kerülni kell az olajos termékeket, mint például a szempillaspirál és a szemceruza használatát. Minden nap, reggel és este is érdemes arcot és szemet mosni. Naponta több alkalommal is érdemes átfésülni a pillákat egy úgynevezett szempilla fésűvel.

– Reggel ez praktikus is, hiszen alvás közben kissé összekuszálódhatnak a szálak. Talán a legfontosabb, hogy nem szabad piszkálni, tépkedni a szálakat, mert ezáltal roncsolódik a saját természetes pilla is. A szemdörzsölés is kerülendő, ugyanis minél kevesebb hatás éri a szempillákat, annál tovább megtarthatjuk a kívánt hatást.

A szempillasor visszatöltése több dologtól függ, de alapvetően két-négy hétig is esztétikus maradhat a szett. A töltés gyakorisága függ a természetes pillák cserélődésének idejétől, az egyéni szokásoktól, és nem is gondolnánk, de függ a hormonháztartásunk állapotától, sőt az általunk szedett gyógyszerektől is. Jellemzően három hetente érdemes töltetni az épített pillákat ahhoz, hogy folyamatosan lenyűgöző maradhasson a tekintetünk.

– Épített pillasorunk mellett ugyanúgy sminkelhetünk is, ami lényeges, hogy vízálló kozmetikumokat ne használjunk. Ahogy korábban említettem is, kerülni kell a szempillaspirált, a szemhéjtust és mikor eltávolítjuk a sminket, mindig olajmentes lemosóval tegyük ezt. A megfelelő technikával, professzionális anyagokkal és megfelelő mennyiségű ragasztóval felapplikált pillák nem igényelnek pihentetést.