Pompázatos fotókat tett közzé a közösségi médiában Köllő Babett a légtorna fesztiválról, a képek a Fővárosi Nagycirkuszban készültek:

„Fantasztikus élmény volt ismét a Fővárosi Nagycirkuszban műsort vezetni. Ilyenkor mindig kicsit néző is vagyok. Nehéz elvonatkoztatni a csodálatos tehetségektől, akik a porondra léptek" – mesélt élményeiről a közösségi médiában Köllő Babett.

A Fővárosi Nagycirkusz honlapján számol be az eseményről, Köllő Babettel kapcsolatban megemlítik, hogy nemcsak színész és műsorvezető, hanem táncos és szubrett is. Ismertetik, hogy a légtorna fesztiválon szemkápráztató mutatványok, lenyűgöző produkciók és ünnepélyes eredményhirdetés várta a közönséget. A hazai sztárvilág nagyjainak légtorna produkcióit is megcsodálhatta a közönség, például fellépett Szandi, Kollányi Zsuzsi, Szabó Ádám és Szabó Jennifer, Csondor Kata és Serhii Ivan.