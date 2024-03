Abaházi Csaba a Most vagy soha! című, márciusi ifjakról szóló film kapcsán hívta interjúbeszélgetésre Rákay Philip kreatív producert. A nagy találkozás a Retro rádió stúdiójában történt.

"Bár nem ugyanabban a városban születtünk, de mégis ugyanott nőttünk fel, Szekszárdon, nagyjából egy időben. Az utunk is hasonlóan alakult, lehet, hogy azért, mert ugyanaz a Kindl Gábor volt a „mentorunk”" – írta a találkozásról Abaházi Csaba a Facebook oldalán.

Rákay pályája is mentoránál indult

Abaházi Csaba és Rákay Philip közös mentora a szintén szekszárdi Kindl Gábor.

Kindl a kilencvenes években tévét indított útjára, a szekszárdi Pop televíziót, amely a kereskedelmi csatornák előfutára volt. Az első években például Máté Krisztinával, a TV2 hírműsorának egykori arcával is együtt dolgozott. Kindl Gábor a szekszárdi városi tévé főszerkesztője is volt, Bonyhádon pedig kollégájával közösen vezette a helyi televíziót. Az interneten 2005-től indított adásokat, ez volt a Pixel TV. Kindl Gábor diszkósként és filmrendezőként is elismert, legutóbbi dokumentumfilmjét Harsányi Mária, életmű-díjas kosárlabda edző életéről és munkásságáról készítette.

Abaházi ragaszkodik a színpadhoz

Abaházi Csaba Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy a kezdeti idők után Rákay Philip inkább a tévé, később a filmes világhoz húzott: – Neki inkább a tévé és később a filmes világ lett a sajátja a színpadi feladatok után, nekem pedig a rádió, és a színpadtól nem tudok elszakadni… Tévésként ő készített interjút velem, ma pedig én látom őt vendégül a Presszómban; a Most vagy soha című film kapcsán Petőfi Sándor szemszögéből idézzük fel az 1848. március 15-én történteket – tette közzé a rádiós még a Rákay Philippel adásba került interjú előtt.