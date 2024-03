Celebfigyelő 1 órája

Rákay Philip Petőfi Sándor rokonát méltatja

Rákay Philip szekszárdi származású médiaszemélyiség számára jóleső érzés, hogy Petőfi Sándor ma élő rokona is szereti a Most vagy soha! című filmet. Philip az érzéseiről a közösségi médiában számolt be.

Rákay Philip médiaszemélyiség, a Most vagy soha! című alkotás egyik létrehozója Fotó: Földházi Árpád

Rákay Philip így számolt be a közösségi médiában az érzéseiről: Petőfi Sándor rokona is szereti a Most vagy soha! című filmet – írta csupa nagybetűvel. Azt írta, hogy Bognár Zalán szépapja Petőfi unokatestvére volt, ő pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának docense, történész. Philip Bognár Zalán, a Mandinernek adott interjújából idézett. Bognár Zalán szerint a Most vagy soha! című film végre lesöpörte azt a sok port, amely rátelepedett a Petőfi-képre a hosszú évtizedek alatt. Rákay Philipnek jóleső érzés, hogy Petőfi ma élő rokona így gondolkodik a filmjükről, hozzátette, hogy Bognár Zalán véleménye több szempontból is nagyon fontos nekik, alkotóknak. Rákay producerként és forgatókönyvíróként is jegyzi a Most vagy soha! című, mozikban már látható Petőfi-filmet, amely egy nap történetét meséli el.

