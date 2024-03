A Retro Rádió Abaházi Presszó című műsorában vendégeskedett Debreczeni Ferenc „Ciki" és új bandája, az Omega Testamentum énekese, Schrott Péter, írja a Borsonline. A zenekar a legendás Omega zenekar tovább éltetésére jött létre.

Tragédiák sújtották a zenekart

Tragédiák sújtották az Omega zenekart az elmúlt években, 2020-ban elhunyt Benkő László billentyűs, Mihály Tamás basszusgitáros, 2021-ben pedig a frontember, Kóbor János.

– Az eredeti zenekar örökségének a továbbvitele ez, hogy tovább fennmaradjon ez a zenei kulturális vonal, amit az Omega képviselt – fogalmazott Debreczeni Ferenc dobos a rádióműsorban, majd elismerte, természetes volt számára, hogy szeretett kollégái: Benkő László, Mihály Tamás és Kóbor János "Mecky" elvesztése után sem hagyja abba a zenélést, de valami teljesen újba sem szeretett volna belevágni.

Sem mozgásban, sem hangban nem utánozza

Ezért jött létre nemrégen az egyik Omega-lemez címének nyomán az Omega Testamentum nevű zenekar, amelynek énekese Schrott Péter.

– Kérés volt, hogy semmiképp se utánozzam Meckyt. Sem mozgásban, sem hangban. Ezt nem is lehet. De ha meg is közelíteném ezt az egyediséget, amit ő alkotott, az is csak halvány utánzat lenne – fogalmazott Schrott Péter.