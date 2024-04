Balogh Levente multimilliárdos üzletember interjút adott Barabás Évinek. Elmondta, hogy szerinte az embernek harminckilenc éves koráig már legalább egy jó állással, munkahellyel kell rendelkeznie.

"Az önéletrajzát néztem az egyik fiatalembernek, tizenkét helyen dolgozott. Volt lakatos, légiutas-kísérő, adminisztrátor, biztosítási ügynök, és most odajött, hogy elnökasszisztens lesz. Nekem ez sok, mert rájöttem, hogy ma tizennégy-tizenöt éves korára ki kell találnia professzionálisan egy gyereknek, hogy mi lesz, mivel akar foglalkozni felnőtt korában, és azt kell tanulja" – hangzott el Balogh Leventétől.

Az RTL.hu írása szerint a most ötvenöt éves üzletember szerint ez azért fontos, mert az ő generációja még azért ment középiskolába, hogy legyen érettségije, és azért ment egyetemre, hogy legyen egy diplomája, amivel aztán soha nem kezdett semmit.

"Nem is kell elmenni egyetemre, nekem is nagyon sok kollégám van, aki nem járt, a szakmai elhivatottság, a szakma tudása a legfontosabb. Az országnak is az a jó, ha szakemberek vannak" – tette hozzá.