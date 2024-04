Füli szereplős gyermek volt a kezdetekben, aztán ő is szemérmes kamaszka lett, mint a többiek is. Most pedig, hogy influenszer „IamFulop” lett, tetszik-nem tetszik a munkájával jár a szereplés, pedig ő alapvetően szerény fiú, nem az a kifejezetten extroveltált, de ez nem kívánságműsor. The show must go on