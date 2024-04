Öt órán át küzdöttek az orvosok a szívbeteg Csire Zsuzsi életéért, ám már nem lehetett rajta segíteni, írta a Magyar Nemzet. Zsuzsi bakancslistát készített, élményeket gyűjtött a halála előtt. A múlt év novemberében a Nemzeti Színház János vitéz című előadását is meglátogatta.

Zsuzsi a halála előtt még eljutott a Nemzeti Színházba Fotó: Facebook / Nemzeti Színház

Élete utolsó programjai között egy budapesti színházlátogatás is szerepelt. Rubold Ödön, a Nemzeti Színház művésze is felhívta a figyelmet közösségi oldalán Zsuzsira, ő is segíteni akart a szívbeteg lányon. Csire Zsuzsi halálhíre megrázta az egész országot, a családja és barátai mellett sokan gyászolják.