A Tündérszépek fotózásán Kapusi Kinga

Forrás: TEOL

Kinga kicsit visszafogottabb lány, természetes bájjal hódított a lencse előtt. Törékeny alkata miatt nem is gondolná az ember, hogy már több bajnoki címet is bezsebelt hobbijának köszönhetően.

– A fotózás teljesen lenyűgözött, nagyon tetszett – válaszolta kérdésünkre Kinga, majd hozzátette: a kíváncsiság hajtott, azért is jelentkeztem a versenyre, de el tudnám magam képzelni akár a szépségiparban is. Jelenleg dajkának tanulok, a hobbim a horgászat, ami talán már kicsit több is, ugyanis Hollandiában több versenyt és bajnokságot is megnyertem.