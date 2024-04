M. Dobos Marianne a közösségi médiában a Hír tévé Napi aktuális című műsorának megtekintésére invitálta a nézőket. "Kezdődjön a hét egy jó Napi aktuálissal. 19:15-től ma én várom Önöket!" – írta a közelmúltban.

A posztja alatti kommentekben pedig csak úgy záporoznak a dicsérő szavak. Egyik férfirajongója többek közt ezt írta: "M. Dobos Marianne! Ön egy gyönyörű és szimpatikus asszony! Szeretem nézni a Hír tévé adásaiban. Szépen beszél - nem hadar, okos és mindig visszafogottan van kifestve!"

Egy másik férfirajongója így fogalmazott: "Na ilyen nincs a baloldalon: okos de szép is". Van, aki igazi úrinőnek nevezi M. Dobos Marianne tévés személyiséget, és hozzáteszi: "Micsoda tekintet! Csodálatos megjelenés!" Hölgyrajongói ezt írják róla: "Mindig nézem!", valamint: "Kedves Marianne! Én is várom az adást, Önt a műsorvezetőjét!".

M. Dobos Marianne Orbán Viktorral is jó kapcsolatokat ápol. Közös fotó is készült róluk nemrég, a képen Marianne férje is látható a miniszterelnök mellett.