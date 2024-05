Celebfigyelő 3 órája

Idén is bulizunk a HuMen Brass Band zenekarral a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon

A HuMen Brass Band szekszárdi zenekar a közösségi médiában jelentette be, hogy idén is bulizhatunk velük a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. A korábbi fesztiváli koncertjükről készült fényképet is közzétették.

Brunner Mónika

A múlt évi pünkösdi fesztivál fotójával lepte meg rajongóit a HuMen Forrás: Facebook/HuMen

A Humen Brass Band így írt a közelgő fesztiválról: „Na, ki emlékszik, hogy hol készült ez a kép? Igeeen a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. A tavalyi szuper koncertünk után idén is bulizhatunk egyet. Május 18-án 22:30-kor Béla téren. A helyedben nem hagynám ki, hiszen ekkor hallhatjátok először a legújabb Medley-inket. Várunk mindenkit!" A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál 2024 programsorozat május tizenhatodikán csütörtökön veszi kezdetét Retkes Tamás fotókiállításának megnyitójával a vármegyeháza folyosógalériáján, és május huszadikán, hétfőn ér véget Horváth Tamás szabadtéri színpadi koncertjével.

