Király Viktor nagysikerű koncertet adott Szekszárdon a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál 2024 sztárfellépőjeként szombaton. Az énekes este nyolc órakor lépett a színpadra. A szekszárdi közönséggel több történetet is megosztott a dalok előadásai közben. Elmondta, hogy huszonnégy éve költözött Magyarországra New Yorkból, ahol született. Akkor tűnt fel igazán számára a gyakorta hangoztatott igazság, hogy a magyar nők a legszebbek a világon.

A Babits Mihály Kulturális Központ a szekszárdi koncert kapcsán tette közzé: Király Viktor énekes, dalszerző, a negyedik Megasztár győztese, a 2008-as "Év Hangja", akinek a hazai és nemzetközi karrierje azóta töretlenül ível felfelé. Solo című dala a toplisták élére repítette és a videoklipjét több mint kétmillióan nézték meg az interneten. Több mint ezer élő fellépésen van túl. Telt házas koncertek három kontinensen.

Király Viktor 2015-ben az amerikai The Voice műsorban a döntőbe jutott, 2019-ben pedig megnyerte a legjobb hazai előadónak járó MTV Europe Music Awards-díjat. Az énekes This is how I walk című dala 2020 év végén jelent meg a belga Janee közreműködésével, mely a legendás francia DJ és producer, Bob Sinclair érdeklődését olyannyira felkeltette, hogy kiadója, a Yellow Productions gondozásában jelent meg, ugyanígy a következő évben a Favorite Place című dala.