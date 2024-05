Celebfigyelő 45 perce

Köllő Babett: „pontosan tudom, mikor nem kell megszólalni”

Köllő Babett bonyhádi származású színésznő interjút adott a hot! magazinnak, amelyben elmondta, hogy kamasz lányának, Millának az anyukája és a barátnője is. Ha Milla kikéri a véleményét, akkor barátként szívesen ad neki tanácsot. Természetesen szülő is, ami azonban jól megfér azzal, hogy a lányának a jóbarátja is egyben.

Köllő Babett a hot! magazinnak elmesélte, hogy Milla, a lánya úgy nőtt fel, hogy az édesanyjával minden este beszélgettek, kivéve, ha Babett sokáig dolgozott. Köllő Babett és lánya barátnők. Fotó: Forrás: Facebook /Köllő Babett A színésznő így nyilatkozott kettejük kapcsolatáról: – Napi szinten ápoljuk a kettőnk bizalmi rendszerét. Esténként átbeszéljük a napi történéseket, kivel mi történt az osztályában, volt-e bármifajta nézeteltérés. Milla barátnői látták, milyen szoros kapcsolat van köztünk, hogyan kommunikálunk egymással, és sokszor mondták: "De jó neked, hogy anyukáddal mindent meg tudsz beszélni!" Többször előfordult, hogy Millával és a barátnőivel együtt ültünk le beszélgetni, eleinte apróságokról, majd a mélyebb dolgok is szóba kerültek. Tény, hogy ez nem megy magától; ebbe időt, energiát, munkát, őszinte érdeklődést és diszkréciót kell tenni, de nekem nem esik nehezemre. És már pontosan tudom, mikor nem kell megszólalni, csak aktívan hallgatni. Ezt a hozzáállásomat talán pszichológusként tudnám alkalmazni; időnként úgy éreztem, pályát tévesztettem – mondta Köllő Babett. További részletek a hot! magazin május tizenötödikén megjelenő számában.

