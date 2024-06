A Tények honlapja ismerteti, hogy Köllő Babett bonyhádi származású színésznő teljesen átszellemült:

Köllő Babett is szurkol a magyar futball válogatottnak

Forrás: Facebook

Köllő Babett focilázban ég

Köllő Babett így fogalmazta meg gondolatait:

Hajrá Magyarország… hát teljes focilázban égünk, ahogy valószínűleg Magyarországon mindenki, iszonyatosan szurkolunk a nemzeti tizenegynek

– idézte a színésznőt a Tények, hozzátéve, hogy Köllő Babett azt is elárulta, hogy barátaikat is áthívták egy közös meccsnézésre, valamint nagy grillpartit is csapnak.