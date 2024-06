Barabás Évi így számolt be a költözésről a közösségi médiában: „Tegnap valami véget ért. Tizenkilenc év. Új helyre költözünk. Új helyen készítjük a műsort, új stúdiónk is lesz.” Költözik az Rtl tévéstáb.

Barabás Évi fotókat készített a költözés napjairól, kollégáival költözik, elhagyják a budapesti Camponához közeli RTL-székházat

Költözik szeretett kollégáival

Barabás Évi évekkel ezelőtt az Rtl csatorna hivatalos oldalán mesélte el, hogy Bonyhádhoz köthető a legmeghatóbb kollégáival kapcsolatos története:

„A lélegzetem is elakadt, amikor a tudtom nélkül Kokó és Novák Péter egy napon beállított a szüleimhez Bonyhádon. Valami raliverseny közben tettek egy kitérőt, hogy megnézzék, honnan is származom, hol van az én Bonyhádom, amit annyit emlegetek, hogy már viccet csinálnak belőle a kollégák. Szóval csináltak pár fotót a szomszédokkal, apu főzött nekik hagymás tojásrántottát, beszélgettek kicsit, és tovább álltak. Akkoriban, amikor mi együtt műsort vezettünk, Kokó tényleg az első számú sztár volt az országban. Hatalmas amerikai kosarasok kiabáltak át az utca másik oldaláról, Siófokon hogy „Hey, are you Kokó?” Ilyenfajta ismertséget, rajongást a sokat látott stábunk is először élt meg” – emlékezett akkor is Évi.

