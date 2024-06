Miller Zoltán, Vágó Bernadett szekszárdi származású színésznő férje Garfield magyar hangja a 2024-es amerikai animációs filmvígjátékban. Garfield szeret enni, kedvence a lasagne.

Garfield kalandjai a Tolna vármegyei mozikban is megtekinthető, akár 3D-ben is. Ez egy régebbi fotó róla, 2024-ben jóval narancssárgább és testesebb a macskahős. Miller Zoltán a magyar hangja.

Forrás: Kisalföld/MW

Miller Zoltán visszautasította a pizzát

Garfield szinkronhangja, Miller Zoltánt és feleségét idén tavasszal élő adásban kínálta pizzával Kovács Lázár séf, ám a színész elutasította, hogy egyen:

"Megengeded nekem, én mivel tisztítókúrán vagyok, hogy ha ez lehet, hogy ha ez probléma, akkor a feleségem leteszteli, ő tesztel helyettem mindent" – mondta Miller Zoltán. Garfield története már a Tolna vármegyei mozikba is megérkezett.

Szekszárdon a mai naptól, június hatodikától tizenkettedikéig is látható, majd tizennegyedikétől tizenhatodikáig. Pakson is elérhető Garfield története, méghozzá 3D -ben. Pakson Garfieldot ezen a héten, és az azt követő napokban is biztosan lehet látni. Bölcskén, a Rákóczi Filmszínházban is vetítik a lusta macska történetét.

Garfield legújabb kalandjaiból megtudhatjuk, hogy kicsoda Garfield édesapja, és mire kényszeríti őt Ubullal, a kedves, butus kis kutyával. Garfield magyar hangja korábban Kerekes József színész volt.