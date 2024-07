Tolna vármegyéből a szőke ciklon, Gősi Gabriella jutott tovább a Tündérszépek országos döntőjébe, és elmondása szerint különös módon tudta meg a jó hírt.

A Tündérszépek országos döntőjén Gősi Gabriella képviseli vármegyénket

Fotó: Mártonfai Dénes

– Fantasztikus családom van, akik mindenben támogatnak, és ezt az is jól mutatja, ahogy megtudtam, hogy bejutottam a döntőbe – emlékezett vissza Gabi. – Az unokanővérem árgus szemekkel figyelte a teol.hu oldalát, és a zsűri döntéséről szóló cikket átküldve gratulált nekem. Ezután számtalan kedves üzenettel és telefonhívással halmoztak el a rokonaim, a barátaim és az ismerőseim.

Nagyon élvezte a Tündérszépek országos döntőjére felkészítő napot

Gabi július 18-án utazott fel Budapestre, az első felkészítő napra. Bár kezdetben izgult és furcsának találta a mindenhol jelen lévő kamerákat, hamarosan sikerült feloldódnia.

– Ezelőtt még soha nem forgattak velem, így ez teljesen új volt számomra. A stúdióban és a Városligetben készült felvételek előtt elkészítették a sminkem és a frizurám, amitől már alapjáraton különlegesnek érezte magát az ember. Fantasztikus volt a hangulat, három nagyon szimpatikus lánnyal is összebarátkoztunk. Egyáltalán nem volt köztünk versengés, hanem inkább barátkozás jellemezte a napot. Kicsit izgultam ugyan, de a fotózáson már nem éreztem feszültséget, és az egész stáb nagyon jófej volt.

Gabi kiemelte, hogy a családja és barátai nagyon büszkék voltak rá, és rengeteg pozitív visszajelzést kapott. Bár voltak, akik kevésbé támogatták, de több különleges üzenetet is kapott, amelyek közül egy különösen nagy hatást gyakorolt rá: megható üzenettel gratulált neki egy ismerős hölgy, akit Gabi abban a fagyizóban ismert meg, ahol nyaranta dolgozik.

Lazán készül a döntőre

Izgatottan várja a szeptember 29-i országos döntőt, de elmondása szerint nem tervez diétázni vagy sanyargatni magát. Az edzés és a mozgás az élete része, erre továbbra is odafigyel, és természetesen megfogadja a mentorok tanácsait is. Tótpeti Lili jó tanácsokkal látta el a versenyzőket, és Köllő Babettől, valamint Kárpáti Rebekától is kaptak biztató videóüzeneteket. Gabi úgy tervezi, hogy önmagát adja a verseny alatt, ahogy eddig is tette.