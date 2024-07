Celebfigyelő 1 órája

Curtis is jön Szekszárdra

Hazánk egyik legnépszerűbb rappere, Curtis is tiszteletét teszi a szeptemberi Szekszárdi Szüreti Napok 2024 programsorozaton. Itt lesz még többek között az Auguszt Bario Band, Boban Marković, a Cotton Club Singers, a Follow the Flow, a Groovehouse, Manuel, Pápai Joci és az R-GO is.

Bor, finom étkek, a legendás szüreti felvonulás és rengeteg koncert, ígérik a Szekszárdi Szüreti Napok 2024 szervezői. Az idei évi szüreti napokra szeptember tizenkilencedikétől huszonkettedikéig lehet ellátogatni. Curtis, a neves rapper is érkezik hozzánk. Curtis a Szekszárdi Szüreti Napok 2024 programsorozat sztárvendégeként szeptember tizenkilencedikén, csütörtökön este nyolc órától lép a színpadra

Fotó: Borsonline/Máté Krisztián Curtis Szekszárdra jön Curtis, azaz Széki Attila magyar labdarúgó, az Újpest futballcsapat játékosaként vált ismertté, ezután rapperként, dalszövegíróként szerzett országos népszerűséget. A jelenlegi sajtóhírek arról szólnak, hogy szakított a párjával, ám ő ezt cáfolja. A napokban jelent meg legújabb, Kegyelem című dala. Mint ismert, Curtis jóbarátja, a szintén népszerű rapper Majka Szekszárdon házasodott. A Szekszárdi Szüreti Napok 2024 fellépőinek névsora itt érhető el.