Horváth Tamás énekes a hot! magazin július huszonnegyedikén megjelent számában elmondta, hogy soha nem volt semmilyen sportolói múltja, január vége óta viszont mindennap edzéssel és meditációval kezdi a napot, mostanáig tizenhat kilótól szabadult meg. Az amatőr ökölvívás könnyűsúlycsoport kategória bokszolói hatvanhárom kilogramm körüliek.

Horváth Tamás a hot! magazin 2024 július 24-én megjelent számában. Elmesélte, hogy a felesége, Andrea minden boksz edzésére vele tart és a fia is iszonyatosan büszke rá

Fotó: MW

Horváth Tamás új embernek érzi magát

Horváth Tamás új embernek érzi magát, ez a változás pedig nyilván hatással van családjára is.

– A feleségem mindig mindenben támogatott, ebben is, sőt ő is elkezdte velem a diétát és életmódváltást. Már kértem tőle, hogy ne fogyjon többet, mert így is gyönyörű – nevetett Horváth Tamás, hozzátéve, hogy Andrea, a neje minden edzésére megy vele, írják az adatokat, videókat készít. A fia is iszonyatosan büszke rá, Horváth Tamás számára a legnagyobb segítség a családja.

További részletek a hot! magazinban olvashatóak. Keresse az újságárusoknál.