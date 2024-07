Kalmár Paulina a francia Riviéráról üzent mindenkinek a közösségi médiában: "Merj kilógni a sorból! Az eredeti festmény mindig többet ér, mint a másolat." A szekszárdi származású szépség a Város királynői - The Real Housewives of Budapest című RTL-es műsorban vált ismertté.

Fotó: Instagram/PaulinaKalmar

Kalmár Paulina gazdagságban él

Kalmár Paulina az RTL egyik videójában elmondta, hogy egész életében gazdagságban élt, és abban is nőtt fel. Igazi kozmopolitának vallja magát. Monaco, ahol jelenleg is nyaral, közel áll hozzá, hiszen négy és fél évig Monacóban élt, valamint tanult is, luxusmenedzsmentet. Monacóba vélhetően a magyar fővárosból, Budapestről utazott, hiszen mostanság is Budapesten, egy gyönyörű villában éli mindennapjait. Imádja a luxusautókat, a drága ékszereket, a luxusutazásokat, imádja az életét.

Csillogás és luxus az élete

Kalmár Paulina a múlt év végén bemutatott videóban elmondta, hogy mindene megvan, amire csak vágyik. Bármit, amit kér, azonnal megkap. Semmivel nem kell foglalkoznia, például nem kell lemosatnia az autóját, nem kell megtankolnia, nem kell elmennie vásárolni, nem kell házat takarítania, vasalnia. Az egész élete a csillogásról és a luxusról szól.