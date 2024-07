Kárpáti Rebeka elújságolta rajongóinak, hogy idén szeptembertől felvételt nyert egy egyetemre. Sok feladat áll előtte, hiszen ősszel tanulmányai mellett a Tündérszépek döntőseit is segíti.

A Tündérszépek szépségverseny mentora, Kárpáti Rebeka. Fotó: Markovics Gábor

Kárpáti Rebeka egyetemre megy

Kárpáti Rebeka szavait az Origo idézte:

"Hamarosan 30 éves leszek. Durva. Annyi minden történik mostanában az élet minden egyes terén, hogy néha azt érzem egyszerűen nem tudom feldolgozni. Így maradnak a tudatosan kitűzött célok, közte meg az embertelen amplitúdókat bejáró go with the flow" –írta követőinek.

"Szeptembertől pedig felvételt nyertem egy egyetemre, ahol egy fantasztikus mesterség alapjait fogom elsajátítani... Azt hiszem egy egy new era kezdete" –tette hozzá. Mint ismert, a Tündérszépek 2024 döntőjét szeptember végén tartják Budapesten. Kárpáti Rebeka is segíti a versenyzőket. Tolna vármegyét Gősi Gabriella képviseli a szeptemberi döntőn.