Kenderesi Tamás megtörte a csendet és a közösségi médiában üzent mindenkinek, üzenete mellett ezt az élménymedencés fotót látni. A medencében fotózták le

Forrás: Facebook/TamásKenderesi

Kenderesi Tamás üzent

Kenderesi Tamás ezt üzente a közösségi médiában:

"Jó ez a víz meg minden, de higgyétek el, szívesebben készülnék most a közelgő olimpiára!! Úsztam pár métert nosztalgiából, és visszaemlékeztem, milyen nagy utat tettem meg az úszásban.. Amikor visszaúsztam a többiekhez, láttam Anya könnyes arcát. Tudtam, ő is arra a 20 évre gondolt… Most már egy ideje nagyon nehéz. De! Bízok benne, hogy győzni fog az igazság! Én készen állok bizonyítani."

A Mandiner a múlt évben számolt be arról, hogy sokba kerül Kenderesi Tamás doppingügyének kivizsgálása.