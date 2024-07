M. Dobos Marianne szerkesztő-műsorvezető életében először készített fermentált, más néven kenyér nélküli kovászos uborkát.

M. Dobos Marianne Szekszárdon 2023-ban. Idén a kovászos uborkáját mutatta be a Hír tévé műsorvezetője a közösségi médiában (Fotó: M. D.)

Kovászos uborka a sláger

Erről így számolt be a közösségi médiában június harmincadikán:

„Fermentált, más néven kenyér nélküli kovászos uborka. Mivel most készítek először, szívesen veszem, ha valakinek van tippje, trükkje, hogy tökéletes legyen. Bár ez is pár nap múlva kiderül” – írta M. Dobos Marianne. Követői azóta is ellátják jobbnál jobb tanácsokkal. „Én úgy tanultam, hogy nem szabad tetőt tenni rá, csak egy kistányért, hogy ki tudjon forrni” – írta egyikük a tévésnek.

Egy másikuk így fogalmazott: „Mariann, a krumpliszeletek is jók, de ha tormát tesz bele vékonyan szeletelve egy pár darabot, akkor nem puhul meg olyan könnyen.”

Levével főzeléket is savanyítanak

Voltak, akik részletesebb tanácsokkal is ellátták M. Dobos Marianne-t, ezt írták neki:

„A só a fontos. Tiszta legyen, ne jódos. A víz pedig sós, de nem túl sós és langyos, ne túl meleg, mert ha még napra is tesszük, akkor megfő és puha lesz. Meleg helyre, de ne napra tegyük. Van, aki krumplit tesz bele kenyér helyett. A levét félreteszem, és azzal savanyítok levest, főzeléket. A hűtőben kis üvegben sokáig használható és egészségesebb, mint az ecet. Ha valamelyik egy kicsit puha – kipróbáltam –, és finom, egy kis tejfölös majonézbe, tartármártásba teszem, nagyon finom hús mellé.”

A fermentált uborka készítésének trükkjeit a Mindmegette foglalta össze, a recept itt található.