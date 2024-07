Nem nyugszanak a kedélyek a Nemzeti Színházban a múlt évi Rómeó és Júlia című előadásán történt baleset óta, amikor Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia több métert zuhant a színházi díszlet felső emeletéről. Neves színművészek sérültek meg a szörnyű balesetben, és a mai napig egyre több botrány övezi a neves teátrumot.

Tóth Auguszta és Rubold Ödön: mi lesz a Nemzeti Színház Tolna vármegyei művészeivel?

Mint ismert, a Nemzeti Színház a baleset miatt folyamatosan a sajtóhírek élén szerepel, sokan elmondják a véleményüket, kártérítési összegekről is beszélnek, valamint távozó művészekről, például most már a balesetet szenvedett Horváth Lajos Ottó távozásáról is lehet olvasni. Több más művész távozásáról is szólnak a hírek.

A szekszárdi születésű Gáti Oszkár is véleményt mondott az ügyről.

Sokan aggódnak a Szekszárdon született Tóth Auguszta művésznőéért és a tolnai származású Rubold Ödön színművészért, hogy mi lesz velük? Sokan bíznak abban, hogy a két neves színművészt nem éri el a teátrumot jellemző botránysorozat, és egyszer csak elcsitulnak a kedélyek, minden rendbejön, a színházi munka pedig tovább folytatódik.