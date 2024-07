Osvárt Andrea a magyar tengeren nyaralt, amelyről egy fotót közzétett a közösségi médiában. "Balaton" - írta a fényképhez.

Osvárt Andrea az idei évben a Balatonon, a magyar tengeren is töltött egy kis időt. Új párkapcsolatával az ausztriai főváros, Bécs és a magyar főváros, Budapest között ingázik, kétlaki életet élnek

Fotó: Matteo Chinellato / Forrás: Shutterstock

Osvárt Andrea a Balatonon pihen

Osvárt Andrea a balatoni fénykép tanúsága szerint elgondolkodva nézi a messzeséget, egy apró fülbevalót visel, és csak a fotó figyelmesebb szemlélése után derül ki, hogy visel bikinifelsőt. Az is lehet, hogy egy nyakpántos felsőről van szó, és egy nyakláncról. Sajnos az a fényképből nem derül ki, hogy párja is vele tartott -e a Balatonra. Mint ismert, a színésznő Lilu Makeup/Down című műsorában árulta el, hogy szerelmes, és párjával Bécsben is élnek. Osvárt Andrea kétlaki életet él, Ausztria fővárosa és a magyar főváros, Budapest között ingázik a választottjával.