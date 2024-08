Földes Eszter az Rtl műsorában vallotta be, hogy bokszellenfelét, Lolát korábban egyáltalán nem ismerte, korábban nem is találkoztak, a Sztárbox műsor sajtóeseményén mutatkoztak be először egymásnak. Női pehelysúlyú súlykategóriában bokszolnak egymással.

Földes Eszter színésznő (balra) és Lola énekesnő készen állnak az amatőr bokszmérkőzésre fotó: Szabolcs László

Földes Eszter megveri Lolát

Földes Eszter így vallott ellenfeléről a műsorban.

– Én azt gondolom, hogy meg fogom verni a Lolát, és szerintem ezt a Lola is pontosan tudja, ennyi. A lelkierő, az az egyik legnagyobb erősségem, a belső fókusz, a belső tartás – tette hozzá a színésznő. A tévénézők Lola véleményét is megtudhatták, az énekesnő elmondta, hogy nagyon örül, hogy Földes Eszter az ellenfele, és az nagyon jó, hogy két felnőtt és erős nő áll majd a ringben egymással szemben. Mind a ketten a színpadon érzik magukat a legjobban, mindketten tudunk küzdeni a céljaikért, és szerinte jó meccs várató.

Lola is győzni akar

Lola ezt mondta a műsorban:

– Az én erősségem a hitem, illetve az a dolog, amit mostanában fedeztem fel magamban, hogy még sokkal jobban tudok küzdeni dolgokért, mint ahogy eddigi életem harmincöt éve alatt gondoltam. Nekem semmi dolgom nincs egyébként Eszterrel, azon kívül, hogy amikor én a ringbe bemegyek, akkor őt legyőzzem, merthogy gyakorlatilag a céljaim és köztem csak ő áll. Ez most a feladat, erre azért még van pár hetünk, és most szerintem az lesz előnyben, aki nagyon komolyan megtanul fókuszálni – mondta Lola.