A jósnő szerint a válófélben lévő Földes Eszter évek múlva visszatalál Lovasi Andráshoz, írja a Ripost. Állítólag a művészházaspár évek múlva újra együtt lesz, mert szeretik egymást.

Földes Eszter és Lovasi András egy régebbi fotón: házasságuknak láthatóan szilárd alapjai voltak, és talán senki nem gondolta volna, hogy egy nap végül közös közleményben jelentik be, hogy válnak Fotó: archív / hot! magazin

Földes Eszter jóslatot kapott

A Ripost közzétette Lénárt Évi sztárjósnő-parapszichológus jóslatát Földes Eszterről és Lovasi Andrásról:

" Úgy látom, nincs ez még lezárva, most valóban jót tesz nekik ez a szakítás, de évek múlva újra össze fognak jönni, András vissza fogja szerezni Esztert, nagyon szereti őt, és valójában Eszter is szereti, csak most kell neki ez a szingli élet. Rá fog azonban jönni, hogy Andráshoz húzza vissza a szíve, de most két-három évig nem lesznek együtt. Utána viszont igen" – szólt a jóslat. További részletek a Riposton.