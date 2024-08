Katona Henrietta egy romantikus modellfotót tett közzé, amelyen a magyar zászlóval pózol. A Facebook oldalára augusztus huszadikán kora délután került fel a fotó, Henrietta meseszép vízi tájat is mutat fényképén.

Katona Henrietta, a Mediaworks Tündérszépek 2021 Tolna vármegyei győztese a magyar zászlóval pózol egy romantikus fotón

Fotó: Facebook/Henrietta Katona

Katona Henrietta ünnepelt

Magyarország nemzeti ünnepén, augusztus huszadikán a közösségi médiában is sokan ünnepelték posztjaikkal az államalapítást és államalapító Szent István királyt. Katona Henrietta szekszárdi lányként vált ismertté, amikor megnyerte a Tündérszépek Tolna vármegyei döntőjét 2021-ben. Azóta a szépségiparban is jegyzik a nevét, számos modellmunkája van, kifutókon szerepel, és az idei nyáron Király Viktor énekes is kiválasztotta legújabb videóklipje szereplőjének.