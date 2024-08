Köllő Babett sorra osztja meg a nyaralási fotóit, élményeit a közösségi médiában, most pedig bejelentette, hogy belföldön tölti pihenőidejét. Nógrád vármegye, Salgótarján felé vette az irányt.

Fotó: Facebook/Köllő Babett

Köllő Babett így számolt be belföldi időtöltéséről a közösségi médiában:

„Régen mindig ugyanazokat a köröket futottam, ugyanoda jártam szórakozni, enni, vásárolni, nyaralni. Csak a bevált helyek. Ismertem mindent, mindenkit. Nem ért meglepetés. Ma már inkább kísérletezek. Bátran váltok. Rövid az élet, éljetek! Salgótarján felé vettük az irányt. Szeretem Nógrád megyét. A dimbes-dombos tájait…, valahogy mindig boldogság arra kirándulni. Közel is van a fővároshoz, és barátaim is élnek ott… Idén nyáron nem először voltam és még fogok is menni!" – írta a színésznő rajongóinak, követőinek.